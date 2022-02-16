توفي "ملك الديسكو" الهندي بابي لاهيري عن عمر يناهز التاسعة والستين، على ما أعلنت عائلة النجم البوليوودي الذي تعاون مع نجوم عالميين بينهم مغني الراب الأميركي سنوب دوغ والمغنية البريطانية سامانتا فوكس.

ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن ديباك نامجوشي، مدير مستشفى "كريتيكير" في بومباي الذي فارق فيه لاهيري الحياة، قوله إن وفاة النجم حصلت مساء الثلاثاء، موضحاً أنه كان يعاني "مشاكل صحية متعددة".

وأعربت أسرة المغني وكاتب الأغنيات في بيان عن حزنها "الشديد"، وتمنى زوجته وولداه "الحب والحماية لروحه".

وأشار ديباك نامجوشي إلى أن لاهيري الذي مكث في المستشفى شهراً "غادره الاثنين، لكن وضعه الصحي تدهور الثلاثاء فنُقل مجدداً إلى المستشفى حيث توفي قبيل منتصف الليل بقليل جرّاء تعرضه لمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم".

ويُعتبر لاهيري المولود في ولاية البنغال الغربية لعائلة من الموسيقيين، صاحب الفضل في نشر موسيقى الديسكو في الهند.

وكان الهنود في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته يرقصون على أنغام أغنياته التي رافقت الأفلام البوليوودية، ومن أبرزها Chalte Chalte وDisco Dancer وSharaabi.

وأقام لاهيري الذي درج على وضع سلاسل ذهبية كبيرة ونظارات شمسية تعاوناً مع سامانتا فوكس في الفيلم الهندي Rock Dancer عام 1995.

كذلك سجّل مع سنوب دوغ الأغنية البنجابية Patiala Peg عام 2015.

وأدى لاهيري بصوته الدبلجة الهندية لأبطال عدد من الأفلام الهوليوودية.