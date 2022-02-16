بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع في وزارة الصحة المهندس ابراهيم محمد النهام ، قام فريق من قوة الإطفاء العام بالكشف الوقائي على مشروع مركز عبدالرحمن ووليد مناحي العصيمي لعناية القلب الفائقة الكائن في منطقة الصباح الصحية تمهيداً للموافقة على اطلاق التيار الكهربائي.

ويتكون المشروع من ثمانية أدوار بمساحة كلية تبلغ 10 الاف متر مربع.

وقال اللواء خالد فهد بأن هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات من سعادة رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد لمتابعة وتسريع تراخيص جميع المشاريع التنموية والكبرى في البلاد بعد التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وفقا لخطط واستراتيجيات قوة الاطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي.