أعلنت اليابان أنها ستبيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وهي المرة الثانية، التي تقوم فيها بذلك، في أعقاب نداءات من الولايات المتحدة للمساعدة في كبح جماح الأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قولها إنه سيتم طرح 6ر1 مليون برميل، في المناقصات، التي تستمر حتى التاسع من آذار/مارس المقبل، وسيتم التسليم اعتبارا من 20 نيسان/إبريل.

يأتي ذلك في أعقاب بيع حوالي 630 ألف برميل من النفط الخام العماني، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كجزء من جهود دولية، لكبح جماح الأسعار.

تأتي عملية البيع في إطار جهود لاستبدال النفط الياباني، طبقا للوزارة، التي لم يتسن الوصول إليها على الفور، لتأكيد ما إذا كان ذلك جزء من جهود بقيادة أمريكية أم لا.