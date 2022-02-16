أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي تراجع معدل نمو اقتصاد هولندا خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي لاحتواء تفشي السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أوميكرون.

سجل الاقتصاد الهولندي خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 9ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث بعد نمو ربع سنوي بمعدل 1ر2% خلال الربع الثالث وبمعدل 8ر3% خلال الربع الثاني.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي في هولندا تراجعا ربع سنوي بنسبة 1ر0% في حين زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 7ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد نموا بمعدل 2ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد نموه بمعدل 2ر5% سنويا خلال الربع الثالث.

وسجل الاقتصاد الهولندي خلال العام الماضي ككل نموا بمعدل 8ر4% مقابل انكماش بمعدل 8ر3% خلال العام السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وفي بيان منفصل ذكر مكتب الإحصاء المركزي أن الصادرات الهولندية زادت خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 1ر8% سنويا بفضل زيادة صادرات الكيماويات والآلات والمعدات. في الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 6ر6% سنويا.