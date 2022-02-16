الشيخة تماضر الصباح: إقامة معرض للصور التاريخية النفطية خلال الحفل تحكي تطور الصناعة بالبلاد

أعلنت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط عن تنظيمها حفلا افتراضيا غداً الخميس، وذلك بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية للكويت (عيد الاستقلال الـ61 والتحرير الـ31)، حيث سيتم بث الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة النفط.

وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن حفل الأعياد الوطنية لهذا العام يتزامن مع ذكرى مرور عامين على تدشين وزارة النفط للتحول الرقمي الكامل عبر بناء منظومة تكنولوجية متكاملة لميكنة كل الأعمال إلكترونيا وتحويل جميع أنواع المحتوى المتداول في الوزارة إلى إلكتروني، فضلا عن تدشين الهوية الجديدة للوزارة المتمثلة في شعار يتماشى مع الهوية الجديدة والتي تتمحور في أن الكوادر الوطنية هي نفط المستقبل.

وذكرت أن مناسبة الأعياد الوطنية هي ذكرى عزيزة على قلوب أهل الكويت لاستذكار تضحيات الآباء والأجداد الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ورفعة شأنه وأهله، حين امتزجت دماؤهم الذكية بتراب الوطن الطاهر الذي نفتخر جميعا بالانتماء له، ونستذكر فيها ما غرسه في وجداننا حكام الكويت من قيم سامية تحث على البذل والعطاء في رفعة البلاد ونشر الأمن والأمان.

وأشارت إلى أن حفل وزارة النفط لهذا العام للأعياد الوطنية سيراعى فيه كل الاشتراطات الصحية والاحترازية من التباعد الجسدي ولبس الكمامات، تماشيا مع الأوضاع الراهنة فيما يخص جائحة كورونا، مبينة أن الحفل سيحتوي على معرض للصور التاريخية النفطية التي تحكي تطور الصناعة النفطية في البلاد، وذلك في بهو المجمع النفطي.

وقالت ان وزارة النفط جهزت عددا من الڤيديوهات التي سيتم عرضها خلال الحفل والتي تتضمن ڤيديو لحكام الكويت وترتيبهم في الأسرة الحاكمة، وڤيديو آخر عن استقلال الكويت في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، وڤيديو آخر عن تطور العلم الكويتي والألوان ودلالتها وضوابط العلم الكويتي، وڤيديو عن شهداء الكويت، طيب الله ثراهم.

كما تم تجهيز ڤيديو آخر عن تطور الدينار الكويتي، وختاما بكلمات خالدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.