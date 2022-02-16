أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 1917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 607952.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 4661 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 575803 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7ر94 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2524 حالة مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 29625 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 393.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 23703 ليصبح مجموع الفحوصات 7381432 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 1ر8 في المئة.