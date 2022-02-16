واصلت أزمة جائحة كورونا تأثيراتها على الأجور الحقيقية للموظفين في ألمانيا عام .2021

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أنه للعام الثاني على التوالي فشلت الزيادات في الأجور في تعويض الزيادات في أسعار السلع والخدمات في عام .2021

وبحسب البيانات، تراجعت الأجور الحقيقية العام الماضي بنسبة 1ر0%. وعلى الرغم من أن إجمالي الإيرادات الشهرية، بما في ذلك المدفوعات الخاصة، قد نما بنسبة 1ر3% العام الماضي، إلا أنها التُهمت بالكامل مع ارتفاع أسعار المستهلك بنفس النسبة تقريبا.

وفي عام كورونا الأول 2020، تراجعت الأجور الاسمية بنسبة 7ر0% على مستوى ألمانيا، أيضا بسبب انخفاض ساعات العمل خلال الجائحة. ومع بلوغ معدل التضخم 5ر0%، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 1.1% بعد سنوات عديدة من الانتعاش. وكان آخر انخفاض في الأجور الحقيقية قبل الأزمة تم تسجيله عام 2013، وبلغت نسبته 1ر0%.

وترجع الزيادة في إجمالي الأجور في عام 2021 إلى التأثير الخاص المتمثل في إنهاء الدوام الجزئي للعديد من الموظفين.