أمير زكي ـ أحمد خميس



سجل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية إنجازا جديدا بإغلاق قصة مقتل وافد مصري في ساحة ترابية بمنطقة حولي بواسطة ساطور، حيث أعلنت في ساعة متأخرة في يوم امس من ضبط الجاني دون أن تشير الى جنسيته، الا أنها أكدت أن الجريمة وقعت بسبب مشاجرة.



إلى ذلك، كشف مصدر امني في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المتهم في القضية مواطن وان مشاجرة جمعته بالمجني عليه وآخر وعلى إثرها وقعت الجريمة، مشيرا الى أن مرافق المجني عليه قدم معلومات عجلت بضبط الجاني والذي اقر بضرب المجني عليه والهرب من موقع الحادثة، وذكر المصدر ان المتهم تمت احالته الى النيابة صباح اليوم.



وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا في ساعة متأخرة من يوم امس عن وجود جثة لشخص تنزف منه الدماء من الرقبة وإلى جواره ساطور وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن ورجال المباحث، حيث تبين أن المجني عليه وافد مصري، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مباحث حولي الذي نجح في اغلاق ملف القضية بعد نحو ساعتين فقط من ارتكابها بضبط الجاني او المشتبه به حسب بيان وزارة الداخلية.