بقلم: رياض الملا

«الدب الروسي لا يحاصر ولا يقيد وإنما يضرب ويفتك»، وما يجري اليوم من قرع طبول الحرب ضد أوكرانيا ليس مجرد عرض عضلات روسية، فمئات الآلاف من الجنود الروس على تخوم أوكرانيا، والبوارج الحربية بانتظار ساعة الصفر التي نتمنى ألا تكون، فالحرب ليس فيها رابح وخاسر وإنما الخسارة مصير الجميع.



ما يهمنا نحن من كل هذه المعمعة أن نكون جاهزين لهذا الحدث إن وقع، فالكويت تستورد من روسيا وأوكرانيا سلعا أساسية منها الحبوب والطحين والسكر والمشروبات، وهناك علاقات تجارية وديبلوماسية وسياحية بيننا وبين أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى الطلبة الدارسين هناك.



لا نريد أن ننام لنصحو على كابوس مخيف، فما حدث بسبب كورونا يفقدنا الثقة بالتطمينات ويدفعنا لوضع كل الاحتمالات والعمل بموجبها وعدم إغفال أي احتمال مهما كان ضئيلا، فكيف بالأقوى، فجميع المعطيات تشير إلى أن الأمور تتجه نحو التصعيد، والعالم كله سيدفع ثمن هذه الحرب وأكثر المتضررين هم دول العالم الثالث التي تعتمد على غيرها في أبسط احتياجاتها.



اليوم نحن قادرون على أن نفعل كل شيء مع أن الوقت يداهمنا، وهذا مسؤولية تقع على عاتق الجهات والوزارات، كل حسب اختصاصه، ولابد من تشكيل غرفة عليا لإدارة الأمن الغذائي وقت الحروب والكوارث، أو حال اندلاع حرب باردة أو ساخنة.



نعم.. الحرب بعيدة عن المنطقة، ومسرحها أوكرانيا، لكن ذلك ليس أمراً هيناً، بل يجب أخذ الأمر بجدية تامة.



المأمول من الحكومة العزيزة تشكيل لجنة للأمن الغذائي فورا، والتواصل مع مصادر بديلة للتوريد أو الاستيراد الفوري لكميات كبيرة من السلع والأصناف الأساسية لضمان عدم انقطاع السلع إلى جانب استقرار السعر وعدم رفعه لأرقام خيالية، هذا على الصعيد الغذائي.



أما على الصعيد الأمني الداخلي، فيكون عبر دراسة كل السيناريوهات المحتملة لحدوث حالة من الهلع شبيهة بما جرى بداية أزمة كورونا، فالحرب إن اشتعلت لا نعلم أين يصل شرارها، ومتى نهايتها وما تبعاتها وأضرارها، وما العالم الجديد الذي ستفرضه والقوى المتصارعة.



ديبلوماسياً، لدينا مواطنون وطلبة يقيمون ويدرسون في أوكرانيا وروسيا، ووجودهم الآن محفوف بالمخاطر، وعملية إجلائهم قد تكون صعبة للغاية حال تطورت الأحداث، فماذا فعلت سفاراتنا في الخارج وأين توجيهات «الخارجية» وتحذيراتها بضرورة العودة الفورية للبلاد لحين انجلاء الأزمة وانكشافها؟، أم نريد أن تقوم السفارات الأخرى بمتابعة أحوال مواطنينا ومساعدتهم، كما حدث في مرات سابقة جعلتنا في موقف محرج لا نحسد عليه!



الأمر ليس لعبة وإنما حقيقة، ومن يظن أنه يعيش في هذا العالم منفردا فهو واهم، فلتنهض الحكومة ولتبدأ بالتجهيز لجميع السيناريوهات، فمن لا يحسب لا يسلم، وأن تصل متأخرا خير لك من ألا تصل، والأمن الغذائي والداخلي لا يمكن المساس بهما ولا التفريط في أحدهما، فلنقم بالواجب قبل فوات الأوان ووقوع المحظور.

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