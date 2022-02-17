تناولت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مع الجمعية الطبية الكويتية باقة من المحاور ذات العلاقة بالرعاية الصحية في الكويت مع استعراض أهم أنشطة وتطورات واستعدادات الشركة ومرافقها الطبية.



وتضمن اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» ثامر عرب ورئيس مجلس إدارة الجمعية د.إبراهيم الطوالة ورئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة والممارسين العامين في الجمعية د.محمد العازمي، وتضمن الحضور من الشركة كذلك مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي علي الحمد، ومدير عمليات مراكز الرعاية الصحية الأولية كولم بنسون، ومدير الخدمات الداخلية والخارجية عادل الجمهور، مدير الخدمات الإدارية لمركز الرعاية الصحية الأولية في الضجيج د.محمد سويلم.



وأشاد عرب بدور الجمعية الطبية كشركاء في تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035، مشيرا إلى أهمية التكاتف والتعاون بين مختلف جهات الرعاية الصحية في الكويت لدعم جهود وزارة الصحة، خصوصا مع كون شركة ضمان أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) من خلال توفير الضمان الصحي مع منظومة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومختلف الخدمات ذات العلاقة من مختبرات وصيدليات وأشعة وغير ذلك ما يتعلق بالاستشارات والتشخيص والعلاج والوقاية لرفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت عبر الوقاية والتوعية المجتمعية، وكذلك كون الشركة أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاقتصاد الكويتي.



من جانبه، قال د.الطوالة: في حال تضافر الجهود بين وزارة الصحة ومراكز شركة ضمان، ستصبح الخدمة المقدمة في مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة أفضل، متمنيا تعاون جميع الجهات لإنجاز مختلف أهداف شركة ضمان على أرض الواقع كونها مبادرة حكومية يشارك فيها القطاع الخاص ويعود بالنفع على جميع أهل الكويت.