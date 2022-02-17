الحسن: العمل الفني تدشين لمبادرة وطنية يُطلقها البنك تستمر طوال العام للحفاظ على المياه



يحرص بنك الكويت الوطني سنويا على الاحتفال بالأعياد الوطنية من خلال تقديم عمل فني مميز يشارك من خلاله المواطنين احتفالاتهم. وجاء العمل الفني هذا العام بعنوان «الماي ماضي ومستقبل الكويت.. حافظ عليه» والذي يمثل تدشينا لمبادرة وطنية أطلقها البنك للحفاظ على المياه ضمن استراتيجيته لتحقيق الاستدامة.



وعلى غرار الأعمال الفنية التي يقدمها الوطني احتفالا بالأعياد الوطنية خلال السنوات السابقة، فقد حصد العمل الفني «الماي ماضي ومستقبل الكويت.. حافظ عليه» هذا العام أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على قناة الوطني على يوتيوب في أول أيام عرضه.



ويجمع العمل الفني الكاتب بدر بورسلي والملحن غنام الديكان بعد غياب الأعمال الفنية التي تجمعهما لمدة تزيد على 30 عاما ليجتمعا من جديد وتتجسد إبداعاتهما المعهودة في العمل الوطني المتميز الذي قدمته المطربة حنين.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة الإعلان في بنك الكويت الوطني بسمة خالد الحسن: «احتفالنا بالأعياد الوطنية أصبح تقليدا سنويا راسخا للبنك حيث نحرص في كل عام على تقديم عمل فني متميز يقدم رسالة وطنية ونشارك من خلاله احتفالات الكويتيين واعتزازهم بالوطن وحرصهم على تقدمه وازدهاره».



وأضافت الحسن: «العمل الفني هذا العام استثنائي ويمثل إطلاقا لمبادرة وطنية برعاية البنك تستمر فعالياتها على مدار العام وتهدف إلى الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وذلك ضمن جهود البنك المكثفة لتحقيق الاستدامة والتزامه بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية».



وأعربت الحسن عن سعادتها بالإقبال الكبير على مشاهدة العمل الفني ما يعكس الحرص على مشاهدة ما يقدمه الوطني من جديد كل عام، حيث تحولت تلك الأعمال إلى لوحات فنية وطنية راسخة في ذاكرة الأجيال.



ويعد الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من أبرز إنجازات بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة خلال العام 2020 حيث نجح البنك في خفض استهلاك المياه بنسبة كبيرة.



وجدير بالذكر أن تصميم وإدارة مقر بنك الكويت الوطني تقدم نموذجا يحتذى للمباني الخضراء حيث تم تصميم المبنى وإنجاز كل أعمال البناء بما يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة، كما يتم تطبيق نظام إعادة تدوير المياه الرمادية لاستخدامها في دورات المياه ونظام إدارة الإضاءة الموفر للطاقة.



ويحرص البنك الوطني على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية. وكان البنك قد أطلق العديد من المبادرات الخاصة بالأعياد الوطنية على غرار مبادرة «وطني الكويت» و«هذا هو الكويتي» وأوبريت «حبيبتي يا كويت»، و«السدرة» والعديد من الأعمال الفنية مازالت مطبوعة في ذاكرة كل المواطنين على مدار سنوات عديدة وأجيال متعاقبة.