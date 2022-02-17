تقف شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، في طليعة الشركات الداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية وذلك من خلال إطلاق ورعاية مبادرات إنسانية شملت العديد من الأنشطة التعليمية والاجتماعية، والخيرية والتنموية في الكويت وخارجها، من شانها أن تعلي من قيمة الإنسان وتحفظ له كرامته. وعلى خارطة المبادرات المجتمعية، لعبت الشراكة الاستراتيجية بين Ooredoo الكويت وجمعية النجاة الخيرية منذ سنوات عدة حتى اليوم دورا كبيرا في رفع مستوى مساهمة الشركة في مختلف المبادرات، حيث تبرعت Ooredoo بمبلغ 146 ألف دينار لجمعية النجاة الخيرية خلال عام 2021 دعما منها للمشاريع التي تعمل في محاور المساعدات الإنسانية والإغاثية، الرعاية الصحية ومكافحة المرض، نشر التعليم والمعرفة، ابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.



ومن المشاريع الرائدة التي تمت بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية داخل الكويت، مشروع «أبشروا بالخير» والخاص بسداد الإيجارات عن الأسر المتعففة التي تعيش داخل الكويت من شتى الجنسيات والجاليات. وهدف هذا المشروع الإنساني إلى تعزيز فضيلة التكافل الاجتماعي ودعم الحياة الكريمة للأسر المتعففة التي لا تستطيع سداد الإيجارات الشهرية. كما أطلقت «النجاة» بالتعاون مع Ooredoo مشروع «7سنابل تعيد لهم نور الحياة».



وقال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: إن Ooredoo قامت بدعم قرية النجاة الإنسانية بالنيجر والتي تعد علامة إنسانية بارزة تضاف لرصيد الكويت الإنساني العالمي، حيث تضم القرية 50 منزلا ومدرسة تعليمية ومسجدا وبئرا ارتوازية للمياه العذبة ومزرعة وقفية. علما أن مثل هذه المشاريع الرائدة تسهم في تحقيق وحفظ كرامة الإنسان.



وأكد رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية، عمر الثويني، أن الجمعية حققت بدعم Ooredoo مشروع بناء بيوت الفقراء في 7 دول وهي: تشاد والنيجر وبنغلاديش وسيلان واليمن والفلبين وإندونيسيا.



وقال الثويني: «بفضل الله جل وعلا ثم بدعم شريكنا الاستراتيجي شركة Ooredoo، حققنا خلال العام الماضي 2021 العديد من الإنجازات المميزة في شتى القطاعات منها الإغاثية والتعليمية والطبية والإنشائية والتنموية، ويقدر الدعم بقيمة 146 ألف دينار لمشاريع متنوعة داخل الكويت وخارجها.