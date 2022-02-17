

أشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د.جلال العويسي بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم بناء القدرات والشراكات والتنسيق مع هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون والمنظمات الإنسانية لإغاثة المنكوبين ومد يد العون لهم في دول مختلف العالم.



وقال العويسي في تصريح لـ «كونا» أمس الأربعاء عقب لقائه والوفد المرافق رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر د.هلال الساير إن الجمعية ساهمت بأعمالها الخيرية والمتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا. وأضاف انه اطلع على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية في مختلف دول العالم ومنها اليمن والصومال وإندونيسيا والسودان وبنغلاديش وسورية والأردن ولبنان لمساندتها وتحسين أوضاعها المعيشية وإغاثة اللاجئين والنازحين منها.



وذكر أنه تعرف على دور الجمعية في مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت من الناحية الإغاثية والصحية والتعليمية، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يوليه الهلال الأحمر الكويتي لمشاريعه الإنسانية بتوفير جميع مستلزمات الحياة للمحتاجين في دول العالم.



من جانبه، أعرب الساير عن سعادته بزيارة العويسي والوفد المرافق له للاطلاع على نشاطات وإنجازات الهلال الأحمر الكويتي، لافتا إلى أن ذلك يمثل أهمية بالغة بالنسبة لهم.



وأشاد الساير بالتعاون والتنسيق المشترك بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس في مجالات العمل الإغاثي والإنساني لدعم المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان. ولفت إلى أهمية تكثيف التنسيق والتواصل بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون انطلاقا من دورها المهم لمواجهة تداعيات المرحلة التي تمر بها المنطقة، داعيا إلى توحيد مواقفها لمواجهة هذه القضايا. وأكد الساير على استمرار جهود الجمعية في مواصلة برامجها الإغاثية للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين في مختلف بقاع العالم.