

أعلـنـــت مجمــوعة الخليج للتأمين - الكـويت (gig-Kuwait)، عـــــن رعايتها لبطولة رياضة البادل الأولى والتي نظمتها جمعية الهندسة والبترول (SEP) في جامعة الكويت ولاقت رواجا كبيرا بين أوساط الرياضيين والشباب.



حيث أقيمت البطولة يومي الأحد والاثنين الماضيين في ملاعب حلبة سرب بمشاركة 32 فريقا من فئة الشباب، و16 فريقا من فئة البنات بإجمالي 96 لاعبا، انتهت بتتويج الفريق الفائز والوصيف من كل فئة بجوائز نقدية وعينية نظير المشاركة والفوز في هذه البطولة.



وأكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة سلمان النجادي أن الرعاية جاءت من باب المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب، وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية، وكذلك لملء وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع، كما توجه النجادي بالشكر لجمعية الهندسة والبترول وكل المنظمين والمشاركين على حسن تنظيم هذه البطولة وإتاحة الفرصة للطلبة بالمشاركة بهذه الفعاليات الهادفة للجميع.