أعلن بنك بوبيان عن الدخول في شراكة تعاون مع ملاعب بادل بلو «PADEL BLU» المتخصصة في لعبة البادل بهدف نشر اللعبة بين الشباب الكويتي في ظل الانتشار الهائل الذي تشهده اللعبة عالميا وإقليميا.



وبهذه المناسبة، قال المدير في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية ببنك بوبيان وليد الصقعبي: «تشهد لعبة البادل على مستوى الكويت إقبالا كبيرا من الشباب وهو ما دفعنا في بوبيان إلى تبنى الكثير من الأفكار التي من شأنها أن تساهم في نشر اللعبة أكثر وهو ما يحقق لعملائنا وموظفينا المزيد من الخيارات لممارسة اللعبة».



وأضاف «تتمتع لعبة البادل بالعديد من المزايا أبرزها بساطتها وسهولة تعلمها مقارنة برياضات أخرى مماثلة إلى جانب كونها من الالعاب التي يفضل أن تلعب زوجيا وهو ما يجعلها مناسبة لخلق المزيد من العلاقات الاجتماعية بين اللاعبين وخلق أجواء تنافسية جميلة بينهم».



وحول الشراكة، قال الصقعبي ان مدتها عام واحد قابل للتجديد، حيث سيتم من خلالها استخدام ملاعب PADEL BLU الموجودة في منطقة الشويخ والتي تتضمن 7 ملاعب من قبل موظفي وعملاء البنك وفق جدول معلن عنه مسبقا، مضيفا انه سيتم كذلك العمل على تنظيم بطولات خاصة للشباب والفتيات (منفصلين) على هذه الملاعب من أجل خلق المزيد من الاجواء التنافسية بين الجميع إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة بعملاء البنك خاصة حساب PRIME للشباب وموظفي البنك.



من جانبه، قال هشام العيسى من ملاعب بادل بلو إن الاتفاقية تدل على مدى الدعم الذي يقدمه البنك لعملائه وموظفيه وسعيه لنشر اللعبة في الكويت، وهي خطوة تؤكد مدى المسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها البنك، مضيفا أن ملاعب «بادل بلو» تعتبر من أوائل الملاعب الخاصة باللعبة في الكويت في ظل وجود خطط للتوسع أكثر بإنشاء المزيد من الملاعب.