ستكتفي جماهير برشلونة الإسباني بمشاهدة فريقها يخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم للمرة الأولى منذ 18 عاما، ذلك عندما يستضيف النادي الكاتالوني اليوم على ملعبه «كامب نو» نابولي الإيطالي في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي، في سعيه لاستعادة مكانته الأوروبية.



وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في «يوروبا ليغ»، على أن تقام مباريات الإياب في 24 الجاري.



وتشكل المواجهة أمام نابولي، المنافس على لقب الـ «سيري أ» والذي لم تهتز شباكه سوى 17 مرة في 25 مباراة، فرصة مثالية للكاتالونيين لدخول أجواء المنافسة على أعلى المستويات، وإعادة للمواجهة السابقة بينهما قبل عامين في دور الـ 16 من دوري الأبطال والتي انتهت بتأهل «بلاوغرانا» بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين.



ويأمل برشلونة أن يستعيد كرامته المهدورة على الساحة الأوروبية عندما يواجه النادي الجنوبي في الملحق، في سعيه للوصول إلى المباراة النهائية المزمعة إقامتها في إشبيلية في مايو المقبل.



لم يكن برشلونة الاسم العريق الوحيد الذي غادر بخفي حنين دور المجموعات، بل رافقه أيضا بوروسيا دورتموند الألماني الذي سيخوض بدوره منافسات «يوروبا ليغ».



وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الألماني بمواجهة بطل اسكتلندا غلاسكو رينجرز، حيث سيكون ملعب «سيغنال إيدونا بارك» الفصل الأول من مواجهة تتشوق فيها الجماهير لرؤية المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند حاضرا في صفوف فريق «الأسود والأصفر».



في المقابل، لا يهاب إشبيلية الإسباني الخارج بدوره من دور المجموعات لدوري الأبطال، الانتقال إلى خوض مسابقة فاز بها أو بالنسخة السابقة تحت مسمى كأس الاتحاد، 6 مرات آخرها عام 2020، في رقم قياسي في تاريخ هذه المسابقة.



ولدى إشبيلية فرصة الوصول إلى النهائي الذي سيقام على ملعبه «رامون سانشيس بيسخوان»، في حال تمكن من التخلص بداية من دينامو زغرب الكرواتي في الملحق.



ويستضيف أتالانتا الإيطالي منافسه أولمبياكوس اليوناني، ولايبزيغ الألماني نظيره ريال سوسييداد الإسباني، وسيتواجه أيضا زينيت الروسي مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني، وشيريف تيراسبول المولدافي مع ضيفه براغا البرتغالي، وبورتو البرتغالي مع لاتسيو الإيطالي.



وأسوة بدوري أبطال أوروبا، ألغيت قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار، وبالتالي تخوض الفرق شوطين إضافيين ومن ثم ركلات الترجيح في حال انتهى مجموع المباراتين بالتعادل في الوقت الأصلي.



لقاءات متكافئة في «المؤتمر»



تقام اليوم عدة مباريات في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وتعد أغلب المواجهات متكافئة، ويسعى فنربخشة التركي، ومرسيليا الفرنسي وليستر الانجليزي، تسجيل فوز مهم على سلافيا براغ التشيكي، وكارباغ اغدام الأذري، وريندرز الدنماركي تواليا، لوضع خطوة أولى في الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية.