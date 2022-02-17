ذكر متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن العديد من لاعبي بايرن ميونيخ الألماني تلقوا تهديدات بالقتل عبر رسالة مجهولة. وقال المتحدث الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل: «نحقق في الاشتباه بوجود تهديدات وتعكير صفو السلم العام بالتهديد بارتكاب جريمة». وذكرت صحيفة بيلد أن الرسالة استهدفت روبرت ليفاندوفسكي، ومانويل نوير، وسيرج غنابري بالاسم، وتم تسلمها يوم 12 يناير الماضي من قبل نادي سانت باولي، الذي أحال الأمر إلى الشرطة.وأفادت تقارير بأن الرسالة احتوت على عبارة «أنقذوا الدوري، أنقذوا رياضة كرة القدم، الحرق والقتل لخنازير بايرن القذرة».ولم يعقب بايرن ميونيخ على هذا الحادث حتى الآن.