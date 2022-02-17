أصدرت النيابة العامة الإيطالية مذكرة توقيف دولية بحق المهاجم البرازيلي الدولي السابق روبينيو وطالبت بتسليمه، بعد تأكيد إدانته بتهمة الاغتصاب الجماعي. وأيد قضاة في محكمة التمييز في روما الشهر الماضي حكما بالسجن لمدة 9 سنوات على روبينيو لاغتصابه امرأة في يناير 2013 عندما كان يلعب لصالح ميلان.



وأفادت وكالتا الأنباء الإيطاليتين «أنسا» و«أجي» أن المدعين العامين في ميلانو أحالوا أمس طلب التسليم ومذكرة التوقيف إلى وزارة العدل. وقال جاكوبو نيوكي محامي الضحية إن موكلته لا تكترث فيما إذا كان روبينيو سيقضي عقوبته في إيطاليا أو البرازيل، مضيفا «الأهم أن ينفذ العقوبة، خاصة فيما يتعلق بالجريمة المرتكبة، لحماية النساء».



وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه بينما يحظر الدستور البرازيلي تسليم مواطنيه، فإن المذكرة الدولية تعني أن روبينيو قد يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى مكان آخر.



وروبينيو (38 عاما) هو واحد من مجموعة تضم 6 رجال متهمين بالمشاركة في اغتصاب امرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو.