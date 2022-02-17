أعاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعدما قاده الى الفوز على برايتون المنقوص 2-0 مساء الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18 للدوري الانجليزي.



وافتتح «الدون» التسجيل في الدقيقة (51) قبل أن يضيف مواطنه برونو فرنانديش الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وهو الهدف الأول للفائز بالكرة الذهبية 5 مرات في عام 2022 والأول له بعد صيام دام 588 دقيقة وتحديدا منذ 30 ديسمبر الماضي.



وعن هدف «الدون»، قال مدرب «الشياطين» رالف رانغنيك: «هدف مذهل. ليس مهما فقط، بل سجل هدفا رائعا، وأعتقد بصفة عامة أنه أداء رائع من كريستيانو». وأضاف: «من ناحية النشاط، كان يحاول دائما مساعدة زملائه، وأعتقد أنه مقارنة بالأسابيع الأخيرة فهذا أفضل أداء منه، وهذا هدف مهم جدا بالنسبة لنا».



ورفع «الشياطين الحمر» الذي حقق فوزه الأول بعد 3 تعادلات تواليا في مختلف المسابقات رصيده إلى 43 نقطة في 25 مباراة واستعاد المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، متقدما بفارق نقطتين عن وستهام.



وفشل يونايتد في المحافظة على تقدمه في الشوط الأول في مبارياته الثلاث، إلا انه شذ عن قاعدته أمام ضيفه برايتون حيث بدا عاجزا خلال شوط أول رددت خلاله جماهير ملعب «أولد ترافورد» صافرات الاستهجان، قبل أن يتحرك بشكل أفضل في الثاني ويسجل.



وقص رونالدو شريط الأهداف بعد كرة من الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي فراوغ وسدد (51)، ليطرد بعد 3 دقائق مدافع برايتون لويس دانك بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR».



ومع إهدار «الشياطين الحمر» لفرص عدة وتصدي العارضة لرأسية وسط برايتون الپولندي ياكوب مودير (77)، سجل فرنانديش هدف الاطمئنان والنقاط الثلاث في الدقيقة (90+7).



وهذه الخسارة الثانية فقط لبرايتون خارج ملعبه هذا الموسم، ويعتقد المدرب جراهام بوتر أن رونالدو صنع الفارق، قائلا: «عوقبنا من لاعب من طراز رفيع بإنهاء رائع للفرصة. كريستيانو رونالدو لاعب مذهل من طراز رفيع. لا يوجد شيء آخر أقوله بخصوص ذلك».