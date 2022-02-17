

حسم باريس سان جرمان الفرنسي قمته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف قاتل لمهاجمه كيليان مبابي، فيما وضع مان سيتي الإنجليزي قدما في ربع النهائي بفوزه الساحق على مضيفه سبورتينغ البرتغالي 5-0 الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي، وتقام مباراتا الإياب في 9 مارس المقبل.



على ملعب «بارك دي برانس» سجل مبابي، المرشح للانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، واضعا حدا للتألق اللافت لحارس مرمى النادي الملكي الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا.



وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة، ففضلا عن تسجيله هدف الفوز كان اللاعب الأخطر على مرمى النادي الملكي بفرص عديدة واصطاد ركلة جزاء أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما تصدى لها كورتوا.



وقال مبابي بعد الفوز على الريال: «حققنا الأهم، كانت مباراة مهمة وكنا نأمل في تحقيق الفوز ونجحنا في ذلك لكننا لم نحسم تأهلنا فلا تزال هناك مباراة اياب ستكون كبيرة وعلى ملعب تاريخي والجميع يريد أن يستمتع بها ونحن نريد الفوز بها أيضا»، مضيفا قدمنا عرضا جيدا لأننا واجهنا فريقا قويا منحنا الدافع والحافز للظهور بشكل جيد، يجب أن نحافظ على هذا التركيز والتعاون لبلوغ الدور المقبل.



وهي المرة الثانية تواليا التي يلعب فيها مبابي دور المنقذ بعدما سجل له هدف الفوز في مرمى رين (1-0) في الوقت بدل الضائع الجمعة في الدوري المحلي. ومنح مبابي أفضلية لفريقه الباريسي قبل مباراة الإياب المقرر في التاسع من مارس المقبل على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد حيث سيكون النادي الملكي محروما من خدمات لاعبيه الدوليين الفرنسي فيرلان مندي، والبرازيلي كاسيميرو لتلقي كل منهما بطاقة صفراء أمس الأول.



وهو الفوز الرابع لسان جرمان على ريال مدريد في 11 مباراة بينهما مقابل اربع هزائم وثلاث تعادلات.



وعلق كورتوا على خسارة فريقه قائلا: «كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة وعانينا كثيرا وتلقينا هدفا في الثواني الأخيرة، كنا نتمنى أن نخرج بالتعادل، ويتعين علينا الفوز على أرضنا من أجل التأهل».



وعن تصديه لركلة الجزاء، قال «كانت ركلة جزاء غبية لان مبابي لم يكن ليلحق بالكرة، لكن (داني) كارفاخال عرقله. توقعت أن ميسي سيسدد في الجهة اليمنى وهو ما حصل».



وشاطره مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الرأي بقوله «لعب باريس سان جرمان أفضل منا طوال 90 دقيقة ويجب أن نلعب أفضل منهم 90 دقيقة إيابا»، مضيفا صعبوا علينا الأمور، كنا جيدين دفاعيا ولكن لم يكن ذلك كافيا».



وفي المباراة الثانية، وضع مان سيتي قدما في ربع النهائي بعدما سحق مضيفه سبورتينغ بخماسية نظيفة، وبات أول فريق يفوز في خمس مباريات تواليا خارج معقله في الادوار الإقصائية لدوري الأبطال. وحسم سيتي فوزه في شوط أول من طرف واحد بتسجيله رباعية عبر الجزائري رياض محرز (7) والبرتغالي برناردو سيلفا هدفين (17 و44) وفيل فودن (32)، قبل أن يضيف الخامس في الشوط الثاني عبر رحيم سترلينغ (59).



وقال محرز: «لم نعتقد انها ستكون مباراة سهلة، فالمستويات عالية جدا في المراحل الإقصائية، ولكننا جئنا مركزين لتقديم الأفضل».



الصحف الأوروبية.. تمدح الملك وتنتقد «البرغوث»



كان «الملك مبابي»، كما وصفته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، هو بطل فوز باريس سان جرمان على ريال مدريد في نظر الصحافة الفرنسية بأكملها، والتي أشارت في المقابل إلى أداء زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي المخيب للآمال، ووضعت «ليكيب» صورة مبابي على غلافها، وكتبت «لكن نعم، هو مرة أخرى!».



وفي مقابل التقييم الذي حصل عليه مبابي بـ 8 من 10، وكتبت «ليكيب» أن ميسي المعروف بـ «البرغوث»، «مشارك لكنه غير فعال» خاصة بسبب ركلة الجزاء التي أهدرها، ومنحته أدنى تقييم في الفريق بأكمله، 3 من 10.



وسلطت «لو فيغارو» أيضا الضوء على الإنجاز الذي حققه مبابي بعنوان «استثنائي، أنقذ مبابي باريس سان جرمان وأربك مدريد». وركزت «لو باريزيان» على جماهير فريق العاصمة وعنونت أحد التقارير: «مبابي هو الأفضل! سعادة غامرة لجماهير باريس سان جرمان بعد الفوز على ريال مدريد».