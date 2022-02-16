twitter facebook whatsapp viber telegram email "الإعلام الأمني": مديرية أمن محافظة الأحمدي تتمكن من ضبط مصنع للخمور المحلية يديره 4 أشخاص من جنسية آسيوية وبحوزتهم 1500 زجاجة خمر محلية الصنع جاهزة للبيع، وتمت احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم الأربعاء 2022/2/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1591 A+ A- استمع "الإعلام الأمني": مديرية أمن محافظة الأحمدي تتمكن من ضبط مصنع للخمور المحلية يديره 4 أشخاص من جنسية آسيوية وبحوزتهم 1500 زجاجة خمر محلية الصنع جاهزة للبيع، وتمت احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم