"الإعلام الأمني": مديرية أمن محافظة الأحمدي تتمكن من ضبط مصنع للخمور المحلية يديره 4 أشخاص من جنسية آسيوية وبحوزتهم 1500 زجاجة خمر محلية الصنع جاهزة للبيع، وتمت احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم