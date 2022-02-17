عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال تجري ممارسة لتقديم خدمات البوفيهات بالإدارة العليا طبقا للشروط والمواصفات، وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة 14 مارس المقبل، ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد.



وذكرت المصادر أن مدة تنفيذ العقد 730 يوما ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.



وأشارت المصادر الى أن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصــات العامــة لعام 2022 وسيكون هناك اجتماع تمهيدي للممارسة 7 مارس.