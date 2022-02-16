‎وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم للمشاركة بالمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.

‎وكان في استقبال الغانم لدى وصوله رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ووكيل أول مجلس النواب المصري احمد سعد، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر، والقائم بأعمال سفارة الكويت لدى مصر أسامة العبيد.

‎ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة وفد دولة الكويت أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد تحت عنوان (التضامن العربي)، اضافة الى كلمة أمام المؤتمر المشترك بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي سيعقد تحت عنوان (رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض للواقع العربي الراهن).

‎ويشارك أعضاء الوفد البرلماني المرافق للغانم في جلسات عمل المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، إلى جانب اجتماعات لجان الاتحاد المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، وشؤون المرأة والطفولة، والشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.

‎ويضم الوفد البرلماني كلا من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس فرز الديحاني، ووكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد المطيري، وأمين سر الشعبة النائب د. حمد المطر،

‎وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي، وممثلي مجلس الأمة في البرلمان العربي النواب د. عبد الله الطريجي وخالد العتيبي وناصر الدوسري ود. محمد الحويلة، إضافة الى النائب مبارك العجمي.