استقبل جهاز حماية المنافسة سفير الإمارات لدى الكويت د.مطر حامد النيادي، حيث كان في استقباله رئيس جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة أسعد الأنبعي.



وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون في مجالات تعزيز حماية المنافسة، حيث أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، ونشر ثقافة المنافسة، وتنسيق الجهود لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر على حماية حرية المنافسة في كلا البلدين.



وأعرب العجمي عن امتنانه للتعاون مع دولة الإمارات، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تمثل حجر الزاوية في وضع أسس التعاون المشترك بين البلدين، ما يخدم حماية المنافسة، وحماية الاستثمارات في البلدين، ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالأسواق وتدفق الاستثمارات، كما تسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بين اقتصاديات المنطقة الضخمة.