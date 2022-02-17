توقعت شركة كي جي إل لوجستيك تحقيق أرباح في حدود 5 ملايين دينار، قابلة للزيادة أو النقصان، على ضوء ما سوف تسفر عنه التسويات المالية المرتبطة بمشروع ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية.



وقالت «لوجستيك» في بيان على موقع البورصة أمس، إن شركتها الزميلة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» أخطرتها بأنها وشركتها الزميلة «دمياط الدولية للموانئ» وبعض الأطراف المشاركة في مشروع ميناء دمياط من مقاولين وموردين، تمكنت من التوصل إلى اتفاق ملزم مع هيئة ميناء دمياط في مصر.



وبينت أن الاتفاق أسفر على التزام هيئة ميناء دمياط بأن تسدد إلى شركة دمياط الدولية للموانئ وبعض الأطراف الأخرى المشاركة في المشروع إجمالي مبلغ وقدره 160 مليون دولار، يخص «دمياط للموانئ» منه مبلغ وقدره 40 مليون دولار. بالإضافة إلى التزام هيئة ميناء دمياط بأن تسدد للشركة الزميلة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» مبلغا وقدره 100 مليون دولار، وذلك مقابل عدول كل الأطراف سالفي البيان عن كل الإجراءات والأحكام التحكيمية المتخذة من قبل بعضهم البعض والتنازل عنها حال تم السداد.