بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد امس في دمشق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون والوفد المرافق له آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية في سورية.



ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا) امس، ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سورية، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية.



وشدد الوزير المقداد على أن استمرار وجود الاحتلال في أجزاء من الأراضي السورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مجددا تأكيده على أن «الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساسي في معاناة السوريين».



من جانبه، عرض المبعوث الخاص بيدرسون نتائج الجولات التي قام بها في عدد من الدول مؤخرا والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.



من جهة أخرى، أعلنت إيران استعدادها تقديم خبرتها المكتسبة من مواجهة العقوبات الغربية إلى سورية، وذلك بعد أن قدمت الدعم العسكري لسورية خلال السنوات الماضية.



جاء ذلك خلال لقاء أجرته قناة «العالم» الإيرانية مع السفير الإيراني لدى دمشق، مهدي سبحاني، قال فيه إن بلاده مستعدة لنقل تجاربها في مواجهة العقوبات إلى سورية.

سبحاني اعتبر أن «العلاقات بين إيران وسورية على مستوى عال وممتاز»، مؤكدا أن بلاده مصممة على ألا تقتصر هذه العلاقات على المستوى السياسي والاستراتيجي والعسكري فقط، بل تشمل أيضا القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية، بحسب قوله.