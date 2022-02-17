فقدت الأسرة الرياضية علما من جيل الرواد ووكيل وزارة المواصلات الأسبق المرحوم صقر السودان. ويعد الفقيد من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم المدارس ولعب في صفوف عدد من الفرق إلى جوار اشهر اللاعبين في ذلك الزمن الجميل ومنهم عبدالرحمن الدولة ومحمد الخطيب وراشد مبارك وآخرون. وقد ابتعد الراحل عن الاستمرار في ممارسة الكرة مبكرا خوفا من الإصابات متجها الى الجانب الإداري ونجح بشكل لافت عضوا في اللجنة الأولمبية الكويتية وعمل عضوا لمجلس إدارة النادي العربي وأمينا للصندوق، وكان أحد رواد التطوير من خلال فكرة تأسيس دوري الوزارات.



كما عمل الراحل في اللجنة الاستشارية بالنادي العربي برئاسة سيد أحمد عبدالصمد وعندما تأزمت أمور النادي في 2010 تدخلت الهيئة العامة للرياضة وقررت حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة أمور النادي برئاسة الشيخ سلمان الحمود وكان الفقيد أحد أعضائها، حيث نجحت اللجنة في تهدئة الأمور وإعادتها الى نصابها الصحيح. و«الأنباء» التي آلمها رحيل السودان تتقدم إلى الوسط الرياضي وأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة.