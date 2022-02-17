مبارك الخالدي



تسحب في الـ 10 من صباح اليوم قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في أوزبكستان من 1 الى 19 يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا، وينتظر الأزرق الأولمبي ما ستسفر عنه القرعة بعدما تأهل إلى النهائيات في التصفيات التي أقيمت في طشقند. ويتواجد منتخبنا في المستوى الرابع ما يعني وقوعه في مجموعة قوية. وستضم القرعة 16 منتخبا هي: الكويت، أوزبكستان «المستضيف»، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، العراق، قطر، الأردن، إيران، ماليزيا، فيتنام، الإمارات السعودية، تركمانستان، طاجيكستان وتايلند.



ويضم المستوى الأول إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية، كلا من السعودية وأستراليا، في المقابل ضم المستوى الثاني منتخبات الأردن وتايلند والإمارات وإيران، والمستوى الثالث العراق وقطر وفيتنام واليابان، أما المستوى الرابع فيضم منتخبات طاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان.