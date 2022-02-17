ناصر العنزي



تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري stc الممتاز وتجمع كاظمة برصيد 21 نقطة مع اليرموك بـ 4 نقاط على ستاد الصداقة والسلام.



ويتطلــع كاظمة للصـــدارة لكن في الوقت نفسه يخشى مفاجآت اليرموك الذي تعادل مع الكويت في الجولــة الماضيـــة وخطـــف منه نقطة ثمينة أخرتــه عن الصـــدارة.



ويلعب كاظمة اليوم لتعويض ما فاته من نقاط بعد تعادله المفاجئ مع الفحيحيل بدون أهداف في مباراته الماضية، وعطفا على نتائج الفريقين فإن كاظمة قدم مستويات جيدة في الدوري الحالي جعلته منافسا قويا على اللقب، ولكن فقدانه للنقاط قد يبعده عن الصدارة، لذلك يسعى مدرب البرتقالي الصربي داركو نيستروفيتش إلى تحقيق الفوز اليوم، إذ ان تعادله أو خسارته قد يطيح به من قيادة الفريق.



أما اليرموك بإشراف مدربه أحمد حيدر، فيبحث هو الآخر عن الفوز بعد ما ارتفعت معنويات اللاعبين بخطف نقطة من الكويت المرشح للفوز باللقب بعد ان لعب اليرموك مبـــاراة انضباطية منعت خصمه من تهديد مرماه.