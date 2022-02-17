يحيى حميدان



كشف رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا عن تقديم مجلس إدارة النادي مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول عقب تحقيقهم 3 انتصارات متتالية في دوري «stc» للدرجة الأولى، وذلك تحفيزا لهم للاستمرار وتحقيق المزيد من الانتصارات.



وبين الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن هذه الانتصارات المتتالية سببها جهد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وكذلك مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أن هدف «الأحمر والأسود» هو العودة للدوري الممتاز واللاعبون لديهم إحساس كبير بهذه المسؤولية.



وتمنى الملا ممن يصبح مدربا لمنتخبنا الوطني في الفترة المقبلة أن يضع لاعبي خيطان المميزين في حساباته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، طلال الأنصاري المتألق بشكل واضح من خلال تسجيله أو صناعته للأهداف في كل مباراة.



وعن اللقاء المقبل أمام الفحيحيل في الدور ربع النهائي لكأس سمو ولي العهد الاثنين المقبل، أكد أن هذه المواجهة ستكون صعبة ونأمل أن تكون صفوفنا مكتملة بعد الاطمئنان على المهاجم البرازيلي ويلبر ألميدا الذي تعرض للإصابة أول من امس أمام الصليبخات 4-2، ويحتاج لمزيد من الفحوص الطبية للوقوف على جاهزيته للقاء «الأحمر».