الدوحة - فريد عبدالباقي



قررت إدارة النادي العربي إيقاف لاعب الفريق الأول حامد إسماعيل حتى إشعار آخر.



وذكر الموقع الرسمي للنادي العربي أن هذا القرار جاء نتيجة لما بدر من اللاعب من تصرف تجاه جماهير النادي التي تابعت لقاء العربي والسيلية والذي انتهى بفوز الأخير 2-0 وتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمير قطر.



إلى ذلك، يشهد ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر عند الـ 6:00 مساء اليوم، مواجهة تجمع بين السد وقطر، وهو اللقاء المؤجل لحساب الجولة الـ 13 من بطولة دوري نجوم «QNB» لكرة القدم.



وتعد المباراة مهمة وأكثر أهمية للسد الذي يمتلك في رصيده 49 نقطة ليحتل صدارة البطولة، ويحتاج السد 6 نقاط فقط من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري القطري، بغض النظر عن نتائج منافسه الدحيل.



ويتطلع السد إلى استمرار مسلسل الانتصارات منذ مطلع العام الحالي، حيث يعد الفريق القطري أكثر أندية العالم تحقيقا للانتصارات لعب 7 مباريات حقق خلالها الفوز في جميعهم، متفوقا على أندية عالمية عريقة.



وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة القدم قررت تأجيل مباراة السد أمام قطر، بعد تقديم السد لطلب التأجيل لإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، وعدم توافر العدد اللازم لخوض المباراة وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا، وذلك قبل أن يتم تحديد موعد جديد لإقامة المباراة.



في المقابل، يحتل الفريق القطراوي المركز الثامن برصيد 22 نقطة، ويتطلع الفريق إلى إلحاق الهزيمة الأولى بالسد ورد الدين له لخسارته في الدور الأول بنتيجة 3-1.



ويفتقد السد جهود الثنائي أكرم عفيف بسبب إيقافه لمباراتين في الدوري بعد طرده في لقاء الغرافة بالجولة الـ 17، وسالم الهاجري، عقب إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال تدريبات منتخب قطر في يوليو الماضي.



هذا، وصعد فريقا الدحيل والريان إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم في نسختها الـ 50، وذلك بعد فوزهما على الخور 4-2، وأم صلال 1-0، على التوالي في دور الـ 16 من المسابقة، وبذلك يضرب الدحيل موعدا مع السيلية في الدور ربع النهائي.