الشايع: نشكر جميع القائمين على هذا الصرح الخيري الكويتي الرائد محلياً وعالمياً





أعلنت جمعية الصفا الإنسانية عن تنفيذ مشروع مصرف الكسوة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث استفاد منه أكثر من 500 حالة داخل الكويت، عبر قسائم المشتريات التي تم توزيعها على المستفيدين؛ ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية والبطانيات من أحد الأسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية، حيث تمت مراعاة جودة الأصناف ومناسبة الأسعار وتعدد الأفرع.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع حرص «الصفا الإنسانية» على تنفيذ «مشروع الكسوة»، ضمن المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الكويت، مشيراً إلى أن الأسر المستفيدة من هذا المشروع قد تم تصنيفهم حسب الفئات الأكثر احتياجاً، مبينا أن الأولوية كانت للأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السرطان والإعاقات الدائمة.

وأشار الشايع الى أن «الصفا الإنسانية» تنفذ مثل هذه المشاريع في كل عام؛ وذلك بهدف التيسير على الأسر المتعففةـ، وتخفيف أعبائها الحياتية، وتحمل بعض النفقات المعيشية عنها، مبيناً أن ذلك يعزز الترابط المجتمعي واستقراره، ويحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.

وأشاد بالتعاون المثمر الذي تقوم به «الصفا الإنسانية» مع أمانة الأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية لإعانة الأسر المحتاجة والفقيرة داخل الكويت، إضافة إلى المشاريع الرائدة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وتوجه الشايع بالشكر والامتنان للأمانة العامة للأوقاف وجميع القائمين عليها والمحسنين والمحسنات من الواقفين والواقفات، داعيا الباري جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا الصرح الخيري خير الجزاء.