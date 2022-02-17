شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في القاهرة اليوم في الاجتماع التنسيقي لرؤساء البرلمانات والوفود المشاركة بالمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي ستنطلق أعماله يوم غد.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش عددا من الملفات والقضايا العربية الملحة وعلى رأسها الأوضاع في فلسطين واليمن وليبيا والصومال وسورية ولبنان والسودان.

كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في بالي باندونيسيا مارس المقبل بغية تنسيق المواقف بشأنها.

يذكر ان الغانم وصل والوفد البرلماني المرافق له الى جمهورية مصر العربية في وقت سابق اليوم للمشاركة بالمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.