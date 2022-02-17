فاز اليوم الاربعاء ليفربول الانجليزي على نظيره الايطالي انتر ميلان بهدفين دون رد في ذهاب دور ال16 مندوري ابطال اوروبا والتي شهدت تعادل بايرن ميونخ الالماني بنتيجة (1 - 1) مع نظيره النمساوي رد بول سالزبورغ.

وشهد الشوط الاول من المباراة التي جمعت ليفربول والانتر تكافىء الفرص بين الفريقين مع افضلية طفيفة للانتر صاحب الارض لينهيا الشوط سلبا.

وفي الشوط الثاني اجرى مدرب ليفربول الالماني بورغن كلوب بعض التبديلات والتي غيرت من شكل الفريق ليسجل الريدز هدفيين عبرروبيرتو فيرمينو في الدقيقة 75 ومحمد صلاح في الدقيقة 83.

وفي المباراة الاخرى نجح بارين ميونخ من اقتناص هدف التعادل من نظيره سالزبورغ في اللحظات الاخيره عبر لاعبه كومان في الدقيقةال90 بعد ان سجل سالزبورغ هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق لاعبه ادامو.