أعلن النائب د.احمد مطيع عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء بشأن المادة الخاصة بالتشبه بالجنس الآخر .

وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة " تفاجأنا بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء بشأن تجريم التشبه بالجنس الآخر.



وأضاف إن " الكويت دولة مسلمة وتحكم بالدستور الذي تنص المادة الثانية منه بأن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيس للتشريع".



وبين أن الاقتراح المقدم يحمل صفة الاستعجال من أجل سن تشريع يحمي المجتمع ، داعيا النواب إلى الاستعجال في التوقيع على الاقتراح حفاظا على الكويت، وامتثالا للأوامر الشرعية في هذا الجانب.



وشدد على أن التشبه بالجنس الآخر أمر دخيل على المجتمع الكويتي وعلى كل مسلم لأنه لا يقبل بانقلاب الفطرة