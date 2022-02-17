آلاء خليفة

قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود إنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما يتعلق بجزئية التشبه بالجنس الآخر، إن هذا الحكم منتقد بحسبان أن جريمة التشبه بالجنس الآخر مفهومة ومعروفة الحدود والمحددات وقد دأب المشرعون في القوانين لاسيما في المسائل المجرمة أن يذكروا المصطلح الفقهي ومن ثم فإن الفقه والقضاء هما من يحددان المضامين لهذا الفعل.



وذكر الحمود في تصريح خاص لـ«الأنباء»: فعلى سبيل المثال جريمة الإساءة للذات الإلهية وجريمة الإساءة للذات الأميرية وجريمة القذف وهتك العرض فإن جميع تلك المصطلحات لها معنى في القانون والفقه يبينها والقضاء يحددها ومن ثم فإن القول بأن التشبه بالجنس الآخر يعتبر فضفاضا هو أمر خاطئ تماما فهو ليس بفضفاض بل مسألة يحددها الفقه بنوع من الدقة والقضاء يبين حدودها ومحدداتها.



وتابع: وكنت أتمنى أن تحكم المحكمة الدستورية بدستورية تلك المادة بحسبان أن فعل التشبه بالجنس الآخر واضح المعالم وله حدود ومضامين بيّنها الفقه وأحكام القضاء.