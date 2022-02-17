تمكن فريق طبي في الإمارات من إنقاذ أوروبية أصيبت بجلطة إثر تعرضها للدغة نادرة من قنديل البحر، تسببت في إصابتها بجلطة.

وكانت المريضة البالغة من العمر 55 عامًا، في رحلة بحرية وتعرضت للسعات من قنديل البحر وعانت من تورم شديد في ذراعها وانسداد في شريان رئيسي، ما أثر على وظائف الذراع.

وتوجهت المصابة لمستشفى الزهراء في دبي، واكتشف الأطباء إصابتها بجلطة دموية في ذراعها.

ورغم أن لدغات قنديل البحر نادرًا ما تؤدي إلى هذه المضاعفات، بل وعادة ما تكون معظم اللسعات طفيفة ولا تتطلب أي تدخل طبي، إلا أن حالة هذه المصابة كانت خطيرة على غير العادة، ما استدعى فحصها من قبل جراح أوعية دموية متخصص.

وقال الدكتور محمد رأفت عقيلة، استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الزهراء بدبي إنه بعد إجراء عمليات جراحية، وإعطاء الأدوية اللازمة وإتمام جميع التدابير الطبية، بدأت صحة المريضة تتحسن بشكل ملحوظ، وفي غضون أسبوعين من الإقامة في مستشفى الزهراء بدبي، تم السماح لها بالخروج بعد تعافيها بشكل تام".

واستعادت المريضة عافيتها بالكامل، لتعود إلى بلدها بعد أسبوعين من العمليات الجراحية الناجحة التي تكللت بتحقيق الشفاء التام لها.