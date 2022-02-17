صوت البرلمان في بلغاريا لصالح حظر برنامج "جوازات السفر الذهبية"، الذي يمنح الجنسية لمن يستثمرون في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وبعد انتقادات متكررة من المفوضية الأوروبية، التي أبقت البلاد خارج منطقة شنجن، صوت النواب بالموافقة على حظر برنامج منح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون قدرا ضئيلا من الأموال مثل مليون ليف (581300 دولار).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة العدل ناديجدا يوردانوفا القول للنواب إن "الأمر يتعلق بغلق الباب أمام الأشخاص الذين ليس لديهم علاقة مستمرة مع بلغاريا، والأشخاص الذين لا يقيمون بشكل دائم في البلاد، حتى لا يصبحوا بسرعة مواطنين بلغاريين، ومن ثم مواطنين في الاتحاد الأوروبي".

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 شخص، معظمهم من روسيا والصين والشرق الأوسط، حصلوا على الجنسية البلغارية بموجب هذا البرنامج منذ عام 2013 ، عندما تم إقرار البرنامج.

وحذرت المفوضية مرارا من أن الدول التي تقدم جوازات سفر ذهبية تعرض التكتل الأوروبي ككل لمخاطر أمنية وأخرى تتعلق بغسيل الأموال.

وكان رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، الذي فاز بانتخابات العام الماضي بعدما تعهد بعدم التسامح مطلقا مع الفساد، قال في مقابلة في كانون الثاني/يناير إنه يتوقع إحراز تقدم بشأن عضوية شنجن في غضون ستة أشهر.