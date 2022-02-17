قالت نائبة محافظ البنك المركزي الروسي أولجا سكوروبوجاتوفا، إن بلادها ستختبر نظاما جديدا لدفع ثمن السلع والخدمات بما في ذلك الخدمات الحكومية ، عن طريق عملة روبل رقمية في خريف عام 2022 الجاري.

وأضافت سكوروبوجاتوفا لصحيفة /إزفيستيا/ الروسية أنه تم إجراء اختبار منصة الروبل الرقمية من جانب تلك البنوك التي كانت مستعدة بالفعل لمثل هذه العمليات.

وأفادت بأن ثلاثة بنوك من المجموعة التجريبية قد اجتازت الاختبار الفني، بينما أتم بنكان آخران معاملات للعملاء بنجاح.. مشيرة إلى أن بعض العملاء قد فتحوا بالفعل محافظ لمنصة الروبل الرقمية باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة واستبدلوا النقود بالروبل الرقمي وأجروا بعض المعاملات.

ووفقًا للصحيفة، يسعى البنك المركزي إلى اختبار العمليات بالروبل الرقمي بين مجموعة واسعة من اللاعبين في السوق الروسية.

ونقلت (إيزفيستيا) عن سكوروبوجاتوفا قولها "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، لأنه سيمنحنا الخبرة التي ستسمح لنا بتقديم خدمات متنوعة في سيناريوهات متنوعة في المستقبل".