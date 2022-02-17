قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، برئاسة مصطفى الكاظمي، الموافقة على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية-، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث تم الموافقة على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022، مع الأخذ بالملاحظات التي ذكرت في الاجتماع، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية".

وأضاف البيان أن "المجلس استضاف وزير النفط العراقي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في إقليم كردستان، حيث قرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".

وأوضح ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني خول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".