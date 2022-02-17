أوقفت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قطارات المسافات البعيدة في عدة ولايات بسبب العاصفة التي تضرب البلاد.

وأوضحت الهيئة صباح اليوم الخميس أنه تم وقف قطارات المسافات البعيدة في ولايات سكسونيا السفلى وبريمن وهامبورج وشلزفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن وبرلين وبراندنبورج.

وأشارت الهيئة أن أن هناك تأثيرات على وسائل النقل بشكل عام في ولايات أخرى أيضا.

وتعرضت ألمانيا لرياح عاصفة، وسقطت أشجار وألغت السلطات رحلات جوية مع وصول العاصفة "يلينيا" في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن سرعة الرياح بلغت 120 كم في الساعة خلال نصف ساعة في جبل بروكن، أعلى قمة بشمال ألمانيا بجبال هارتس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.