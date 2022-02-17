أعلنت دار سوذبيز للمزادات أنها تأمل في بيع ماسة زرقاء يزيد وزنها عن 15 قيراطاً في الربيع مقابل 48 مليون دولار على الأقل.

ومن المقرر أن يقام المزاد في نيسان/أبريل المقبل في هونغ كونغ على هذه الجوهرة التي يبلغ وزنها 15,1 قيراطا وتسمى "دي بيرز كالينان بلو"، ,تقدّر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار، وفقا لبيان أصدرته الدار النيويوركية.

وأوضحت سوذبيز أنها "أكبر ماسة زرقاء خالية من الشوائب" على الاطلاق في سجلات معهد الأحجار الكريمة الأميركي، مضيفة أنها ستكون المرة الأولى تباع فيها مثل هذه الماسة في مزاد.

ويقام المزاد على هذه الماسة التي عرضت قبل أيام في نيويورك خلال أسبوع الفخامة في هونغ كونغ في نيسان/أبريل المقبل. وقد تم اكتشافها في نيسان/أبريل الفائت في منجم كولينان بجنوب إفريقيا.

ويفوق وزن "دي بيرز كالينان بلو" ماسة "أوبنهايمر بلو" البالغ وزنها 14,62 قيراطاً والتي بيعت في مزاد في أيار/مايو 2016 مقابل 57,5 مليون دولار.