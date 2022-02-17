من المتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي جو بايدن أول امرأة سمراء بالمحكمة العليا الأمريكية، لتحل محل القاضي المتقاعد ستيفن براير.

وفيما يلي قائمة بعض القضاة المرموقين بالمحكمة العليا الأمريكية:

روبرت تاني كان أول قاضي كاثوليكي بالمحكمة، وعينه الرئيس أندرو جاكسون في .1836 وشغل المنصب حتى .1864

لويس برانديس كان أول قاضي يهودي بالمحكمة حيث شغل المنصب من 1916 إلى 1939 .

ثورجود مارشال كان أول قاضي أسود بالمحكمة العليا حيث شغل المنصب من 1967 إلى .1991

ساندرا داي أوكونور كانت أول قاضية بالمحكمة العليا وامتدت ولايتها من 1981 إلى .2006

سونيا سوتومايور كانت أول قاضية من أصول إسبانية وبدأت ولايتها في .2009