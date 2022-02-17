أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في ملعب شيخا ولد بيدية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الرسمية لمشروع تطوير كرة القدم في الوسط المدرسي.

وذكرت وزارة التعليم الموريتانية أن المشروع المنظم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو يهدف إلى الرفع من مستوى ولوج كرة القدم بين صفوف الشباب، من خلال إدماج النشاطات المتعلقة بكرة القدم في النظام التعليمي بالشراكة مع السلطات والجهات المعنية في هذا الجانب، وذلك للرفع من كفاءات ومهارات الأطفال المستهدفين، من خلال ممارسة رياضة كرة القدم.

وأوضحت وزارة التعليم الموريتانية أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز جهود القطاع الرامية إلى نشر الرياضة، خاصة كرة القدم منها، نظرا لحاجة التلاميذ إليها، داعيا الأطر التربوية التي تلقت تكوينا حول هذا المشروع إلى نقل المعلومات التي تلقوها إلى جميع المؤسسات التعليمية في موريتانيا مؤكدة أنها أول دولة أفريقية تستفيد من المشروع.

وقال ممثل "فيفا" ونجم منتخب فرنسا السابق لكرة القدم، يوري جوركييف إن انطلاقة هذا المشروع من موريتانيا باتجاه القارة الإفريقية حدث تاريخي، نظرًا لما يوليه المشروع من أهمية للأطفال باعتبارهم مستقبل كرة القدم في العالم .. مشيرًا إلى أنه جاء إلى نواكشوط مع وفد رفيع من "فيفا" لإبراز اهتمامها بهذا المشروع.