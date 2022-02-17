ذكرت شركة نستله أن المبيعات السنوية ارتفعت بواقع 5ر7 % في 2021، لتتجاوز النسبة المستهدفة وتوقعات المستثمرين، ولكنها نوهت إلى أن ارتفاع التكاليف يمكن أن يؤثر على أرباح عملاق الأغذية.

وقالت الشركة السويسرية في تقرير أرباحها السنوي، إن مبيعات القهوة والأغذية المجمدة وطعام الحيوانات الأليفة والمنتجات النباتية كانت قوية بشكل كبير.

كما أن النمو كان مدعوما بالزخم الكلي في مبيعات التجزئة إلى جانب زيادات الأسعار.

ووصل إجمالي المبيعات التي تم الإعلان عنها إلى 1ر87 مليار فرنك (94 مليار دولار) في 2021 بعد تحقيق 3ر84 مليار فرنك قبل عام.

وبالنسبة لعام 2022 تتوقع أكبر شركة غذائية في العالم تباطؤ طفيف في نمو المبيعات العضوية بواقع 5 % تقريبا.