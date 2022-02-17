أصبح بمقدور الأندية الرياضية، ومنها فرق كرة القدم بالدوري الألماني (بوندسليجا) السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب ابتداء من شهر آذار / مارس المقبل، وذلك بعد موافقة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد.

وأسفر اجتماع عن اقتراح بالسماح لـ25 ألف شخص بحضور الفعاليات في الأماكن المفتوحة، أو بشغل 75 بالمئة من سعة الملاعب، فيما ستقام الفعاليات في الأماكن المغلقة بسعة 60 بالمئة من المكان الذي تقام به، بحد أقصى يصل إلى ستة آلاف شخص.

وسيتم تطبيق القوانين الجديدة ابتداء من الرابع من آذار / مارس المقبل، لكن لم تتضح الإجراءات التي سيتم تغييرها في الرياضة ضمن الخطوة الأخيرة لإعادة الفتح يوم في 20 من الشهر المقبل، بحيث يجب إنهاء كافة الإجراءات ذات الأثر العميق على نحو سريع، وذلك وفقا للموقف الراهن.

ورغم ذلك، لم يتم تقديم أي ضمانات بشأن عودة الملاعب لاستقبال الجماهير بالسعة الكاملة ابتداء من ذلك التاريخ

ونجت الأندية الألمانية من الجائحة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن عدد الجماهير التي يمكنها دخول الملاعب وإقامة العديد من المباريات بدون حضور جماهيري من الأساس.

وأدت القواعد المختلفة من ولاية إلى أخرى إلى وصول عدد الجماهير في مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) بشكل عام إلى عشرة ألاف متفرج مع بعض التوقعات بالزيادة.

وفي ولاية بافاريا على سبيل المثال، فريق مثل بايرن ميونخ يمكنه استقبال 15 ألف متفرج.