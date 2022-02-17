قالت اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب إن الدورة الجديدة ستنطلق في وقت لاحق من شهر فبراير شباط الجاري بمشاركة 715 دار نشر بشكل مباشر أو عن طريق التوكيلات من 27 دولة.

وقال وزير الإعلام العُماني عبد الله بن ناصر الحراصي الذي يرأس اللجنة في مؤتمر صحفي إن المعرض سيقام في الفترة من 24 فبراير شباط إلى الخامس من مارس آذار ويقدم لزائريه أكثر من 361 ألف عنوان كتاب.

وأضاف أن هذه الدورة ستشهد مشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين وعدد من مديري المعارض بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إضافة إلى رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وأشار إلى أن المعرض توقف في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا لكن تم اتخاذ قرار عودته هذا العام بعد دراسة معمقة ووفق إجراءات احترازية مشددة وضوابط محددة وضعها فريق فني وصحي مختص.

كانت الدورة السابقة للمعرض قد أقيمت في فبراير شباط 2020 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض واستقبلت 706 آلاف زائر.

وتحل محافظة جنوب الشرقية "ضيف شرف" الدورة السادسة والعشرين وذلك في إطار التقليد الذي يتبعه المعرض سنويا بتسليط الضوء على النتاج الثقافي والأدبي والتراثي لإحدى المحافظات العمانية.

وقال سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في المؤتمر الصحفي إن عدد الفعاليات بالمعرض هذا العام يبلغ 114 فعالية متنوعة بين محاضرات وأمسيات ثقافية وأدبية منها 29 فعالية ثقافية لمحافظة جنوب الشرقية.