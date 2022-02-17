كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي يعقد سنويا في جنوب مصر عن برنامج دورته الحادية عشرة التي ستعقد شهر مارس آذار القادم وتعرض أفلاما من 35 دولة من بينها أوغندا "ضيف الشرف".

وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن الدورة ستقام في الفترة من الرابع إلى العاشر من مارس آذار وترفع شعار (إعادة اكتشاف مصر) بهدف تسليط الضوء على جمال وفرادة مواقع التصوير في مصر.

وأضاف أن برنامج أنشطة المهرجان يشمل ندوة كبيرة في إطار هذا الشعار تناقش سبل جذب وتسهيل تصوير الأعمال الأجنبية في مصر، إضافة إلى عدد من الندوات تتصل بذات المحور مع إقامة احتفال خاص بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر.

يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين أربع مسابقات وتأتي جوائزه على هيئة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عشرة أفلام من أبرزها (2 ميدان طلعت حرب) من مصر و(حبيبة) من المغرب و(زوجة حفار القبور) من الصومال و(الاتفاق) من الكاميرون و(أرجو) من الجزائر و(مسعود) من بوركينا فاسو و(ابتعد) من نيجيريا.

ويتنافس في مسابقة الأفلام القصيرة 15 فيلما من بينها (نصف روح) من تونس و(مع السلامة دامار) من غانا و(خيط رفيع) من المغرب و(بلاط الملك) من الجابون و(أوضتين وصالة) من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتشمل 11 فيلما من بينها (نجمة الصباح) من مدغشقر و(مكان يسمى وهالا) من توجو و(الملجأ الأخير) من مالي و(العالقات) من المغرب و(الأسود العواجيز) من مصر.

وتضم مسابقة أفلام الشتات "دياسبورا" تسعة أفلام لمخرجين من فلسطين والكاميرون وفرنسا وألمانيا وصربيا وتونس والولايات المتحدة.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة الممثل المصري حسين فهمي بمنحه "جائزة إنجاز العمر"، كما يكرم المخرج التونسي فريد بوغدير والمخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والممثل المصري عمرو سعد.

ويطلق المهرجان في دورته الحادية عشرة مشروع (فاكتوري) لدعم المخرجات من أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي يستضيف خمسا من المخرجات الرائدات في السينما الوثائقية للحديث عن تجاربهن مع عرض عدد من الأفلام التي تعد من علامات السينما الوثائقية في أفريقيا.