من المنتظر أن يتولى 3500 شرطي من شرطة ولاية بافاريا الألمانية وولايات ألمانية أخرى تأمين مؤتمر ميونخ الدولي للأمن جاء ذلك وفقا لما أعلنته رئاسة الشرطة في ميونخ

بذلك يقل عدد قوة التأمين بصورة واضحة مقارنة بعدد القوة التي تولت تأمين آخر نسخة للمؤتمر تمت بالحضور الفعلي في .2020

وأوضحت رئاسة الشرطة أن ولاية بافاريا أحضرت تعزيزات من ولايات بادن-فورتمبرج ورايندلاند-بفالتس وشمال الراين ويستفاليا وتورينجن وبرلين وهيسن وسكسونيا-آنهالت بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية أيضا.

من جانبه، قال رئيس عملية التأمين، ميشائيل ديبوفسكي، إن الشرطة ليس لديها في الوقت الراهن شواهد على قدوم عدد كبير من مثيري الشغب من الخارج، لكنه قال إن من الممكن أن يختلط متطرفون يساريون مع العدد الكبير المتوقع للمتظاهرين.

وأضاف ديبوفسكي:" هدفنا بالطبع هو أن نتمكن من توفير مسار خال من الاضطراب (للمؤتمر)"، وسنتدخل على نحو حاسم وسنتخذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث اضطرابات".

وتم تسجيل عشر مظاهرات ليوم السبت المقبل وحده. وتم اتخاذ العديد من إجراءات التأمين استباقا لهذه المظاهرات، ومن ذلك لحام أغطية البالوعات وإقامة سياجات واقية، وقال ديبوفسكي إن من الممكن إغلاق شوارع في حال قدوم ضيوف رفيعي المستوى من المطار إلى المدينة.

ووضعت مدينة ميونخ حلقة أمنية حول فندق الاجتماع بايريشر هوف (القصر البافاري) حيث سيجتمع في المؤتمر العديد من رؤساء الحكومات والدول وكذلك كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة بين بعد غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

ولن يسمح بالدخول إلى المكان سوى الأشخاص الحاصلين على تصاريح، كما سيتم تقييد حركة الطيران فوق دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال (حوالي 5ر5 كيلومتر) حول مكان الاجتماع، وذكر ديبوفسكي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الطائرات المسيرة التي يستخدمها الأفراد.