- التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات من لبس الكمام وإحضار سجادة الصلاة الخاصة
- حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة
أسامة أبو السعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 2 لسنة 2022 بشأن عودة التقارب بين المصلين وتطبيق الاشتراطات الصحية وذلك ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 20/2/2022.
وجاء في التعميم الموجه للأئمة والخطباء وحصلت « الأنباء» على نسخة منه «بناء على قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۲/۲/١٤ م بشأن الاشتراطات الصحية المحلية، يرجى التفضل بالالتزام والتقيد بما يلي:
1) دعوة المصلين إلى تراص الصفوف، وسد الخلل في صلوات الجمعة والجماعة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۰۲۰۲۲/۲/۲۰
۲) التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التالية: (لبس الكمام، إحضار سجادة الصلاة الخاصة).
۳) حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة.
4) تكرار التنبيه بين الحين والآخر على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.