التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات من لبس الكمام وإحضار سجادة الصلاة الخاصة

حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة



أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 2 لسنة 2022 بشأن عودة التقارب بين المصلين وتطبيق الاشتراطات الصحية وذلك ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 20/2/2022.

وجاء في التعميم الموجه للأئمة والخطباء وحصلت « الأنباء» على نسخة منه «بناء على قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۲/۲/١٤ م بشأن الاشتراطات الصحية المحلية، يرجى التفضل بالالتزام والتقيد بما يلي:



1) دعوة المصلين إلى تراص الصفوف، وسد الخلل في صلوات الجمعة والجماعة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۰۲۰۲۲/۲/۲۰

۲) التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التالية: (لبس الكمام، إحضار سجادة الصلاة الخاصة).

۳) حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة.

4) تكرار التنبيه بين الحين والآخر على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.